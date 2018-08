VIDEO | Theresa May'l tuli Aafrika ringkäigul lastega tantsu lüüa

May lubas oma Aafrika ringreisi algul, külastades esimesena Lõuna Aafrika Vabariiki, et pärast Euroopa Liidust lahkumist saab Aafrikasse investeerimisest tema prioriteet, vahendab ajaleht The Guardian.

„2022. aastaks soovin ma, et Ühendkuningriigist saaks G7 riikide seas suurim investor Aafrikas,“ sõnas May. „Ma tahan Aafrikas näha tugevaid majandusi, millega brittidel oleks võimalik äri ajada, ja tugineda ühisele jõukusele ja julgeolekule.“

Oma esimesel ringreisil sattus May aga kohe piinlikusse olukorda, kui LAV-i vastuoluline president Cyril Ramaphosa viis ta ühte kohalikku kooli ja lastel tuli riigijuhtide ees idee tantsu lööma hakata. 61-aastane May üritas kõigest väest kaasa lüüa, püüdes lapsi jäljendada, aga jäi mõnede meelest sellega korralikult jänni.

Täna suundub May Nigeeriasse, kus ta kohtub riigipea Muhammadu Buhariga, ja neljapäeval juba Keeniasse, kus teda võtab pidulikult vastu president Uhuru Kenyattaga.