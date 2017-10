VIDEO | Theresa Mayd tabas konservatiivide koosolekul peetud kõnes üks äpardus teise järel

Briti peaminister Theresa May esines täna konservatiivse partei iga-aastasel konverentsil kõnega, kus rääkis riigi tulevikust. Paraku kulges esinemine sama raskelt kui Brexit.

Muu hulgas vabandas May parteikaaslaste ees kesise tulemuse pärast, mille erakond tänavu juunis May poolt esile kutsutud erakorralistel valimistel sai. Samal ajal torkas silma, et May tervis pole kõige parem. Kõne alguses tabas peaministrit ränk köhahoog, mille tõttu pidi ta selle umbes minutiks katkestama. Osalejad lohutasid teda aplausiga ja rahandusminister Philip Hammond tõi talle köhakommi. "Vähemalt saite praegu näha rahandusministrit midagi tasuta käest andmas," naljatas May. Briti meedia teatel sai peaminister selle nädala alguses külmetuse.

Chancellor gives Theresa May cough sweet as she loses her voice during keynote speech #CPC17 https://t.co/LfRIUrNSEk pic.twitter.com/fZMwpjGR2U — BBC News (UK) (@BBCNews) October 4, 2017

Teine katkestus toimus veidi pärast köhahoogu, kui saali esimeses reas istunud mees ruttas poodiumi juurde ja jõudis ulatada peaministrile mingi dokumendi, enne kui turvamehed ta minema toimetasid. Tegu oli naljahambaga nimega Simon Brodkin, kes andis Mayle üle vallandamisteate.

„Ei tugev ega stabiilne – oleme Jezza pärast veidi mures,“ viitas dokument Jezza ehk leiboristide liidri Jeremy Corbyni kasvavale populaarsusele. Brodkin kuulutas ajakirjanikele, et tegutseb välisminister Boris Johnsoni huvides, kes tegeleb viimasel ajal May jalgealuse õõnestamisega.

Loe veel

The prankster’s P45, found by May’s lectern pic.twitter.com/RNVcqY9jXj — Robert Peston (@Peston) October 4, 2017

Kõigest paar minutit hiljem tabas Mayd järjekordne äpardus. Tema selja taga rippunud loosungist langes välja F-täht, tekitades sel moel tõlkimatu sõnamängu. Guardiani otseblogis märgitakse, et selleks ajaks oli peaministri hääl taas väga vaikseks muutunud.