VIDEO | Texases avati kirikuskäijate pihta tuli, vähemalt 25 inimest sai surma

Õudus sai alguse kohaliku aja järgi täna hommikul kell 11.30, kui vaid 400 elanikuga Sutherland Springsi baptisti kirikusse sisenes mees, kes avas tule kohalolnute pihta.

FBI just arrived on the scene. The scene is getting pushed back. pic.twitter.com/vyIyNPZHou — Max Massey (@MaxMasseyTV) November 5, 2017

Ametlikel andmetel sai surma vähemasti 25 inimest, kuid see arv võib veel tõusta. Teadaolevalt on hukkunute seas ka väikseid lapsi, nentis politseiülem Joe Tackitt.

Võimud lasid „täies relvastuses“ ründaja maha, kui ta üritas nende eest põgeneda.

Telekanali ABC teatel oli teo taga 20-ndates aastates kohalik valgenahaline mees, kellel oli sõjaväelase taust.

Texase kuberner Greg Abbott ütles, et palvetab kõigi eest, keda see kuri akt puudutas, ja tänas politseinikke nende teenistuse eest. Oma õudu kirikuskäinute mõrvamise üle väljendas ka president Donald Trump.

Tulistaja motiiv pole teada.

Families in tears wait to see if their family and friends are safe. Praying for the safety of all those involved. pic.twitter.com/yjzK7lZJ1S

— Max Massey (@MaxMasseyTV) November 5, 2017