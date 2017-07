VIDEO | Terrorioht Austraalias: vahistati neli meest, kes tahtsid lennuki alla kukutada

Austraalia peaminister Malcolm Turnbull kinnitas meediale, et võimiorganid nurjasid terroristide plaani lennuk alla kukutada. Juhtunuga seoses vahistati neli meest.

CNN vahendab, et politsei teatel oli plaan seotud islamiäärmuslusega, ent vähemasti praegu ei saa seda siduda ühegi kindla terrorirühmitusega. Märgiti, et politsei sai teada, et Sydney's planeeriti rünnakut. Mis lõhkekeha või muud relva taheti kasutada, ei täpsustatud.

Läbiotsimiste käigus vahistati neli meest. Kahtlusalused on vahi all, ent ametlikku süüdistust veel esitatud pole. Kuna, kus ja mis lennufirma vastu oli rünnak planeeritud, politsei uurimise huvides ei öelnud.

Peaminister märkis, et neljapäevast tugevdati julgeolekumeetmeid Sydney lennujaamas. Reisijatel soovitatakse lennujaama minna seetõttu tavapärasest märksa varem, kuna täiendavad turvakontrollid võtavad aega. Peaminister rõhutas, et reisijatel muretsemiseks põhjust pole. "Minu ja valitsuse prioriteet number üks on tagada austraallaste turvalisus," rõhutas Turnbull.

Terrorioht on viimasel ajal Austraalias kasvanud. Näiteks möödunud kuul tapeti Melbourne'is kortermajas üks elanik, kolm politseinikku sai viga. Rünnaku eest võttis vastutuse ISIS.