VIDEO | Telekanal Zvezda näitas Putini tuba Venemaa välisluure akadeemias

„Esimest korda televisiooni ajaloos lasti meid objektile, kus õpivad välisluureteenistuse operatiivtöötajad. Ja mis mind hämmastas, näiteks, oli teenistuse avatus. Eriteenistuse avatus on minu arvates selle tugevuse tunnus. Nagu me välisluure akadeemiat külastades aru saime, peab inimene selleks, et olla professionaal, õppima suhtlema inimestega, panema neid endast huvituma, otsima eelkõige sõpru, neid, kes on vastuvõtlikud suhtlemisele, vastuvõtlikud koostööle,” ütles saate „Kod dostupa” juht Pavel Vedenjapin.

Zvezda võttegrupile näidati ka tuba, kus väidetavalt elas õpingute ajal Putin. Sel ajal kandis ta perekonnanime Platov.

„Meile näidati tuba, kus elas kurant Platov, praegu kogu maailmale tuntud Vene Föderatsiooni president. Ma küsisin akadeemia ülemalt, kas võib filmida. Ta lubas, ainult palus kinni katta toa numbri, et akadeemia õpilastel ei ole ebatervet konkurentsi õiguse pärast seal elada,” rääkis Vedenjapin.

Akadeemia sai sel aastal 80-aastaseks. Putin lõpetas selle 30 aastat tagasi.