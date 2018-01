VIDEO | Tegijal juhtub? USA presidendil oli hümni laulmisega raskusi

USA president Donald Trump sai vastuolulise vastuvõtu osaliseks, kui käis eile õhtul kolledži tasemel Ameerika jalgpalli finaalmängul Atlantas.

Trump seisis enne mängu hümni ajal väljakul ja püüdis kaasa laulda, kuid näib, et hümni sõnu ta väga hästi ei mäleta, mis kutsus esile palju pilkamist sotsiaalmeedias.

Trumpi toetajad kuulutasid, et tundsid uhkust teda hümni ajal väljakul seismas nähes.

Georgia ülikooli ja Alabama ülikooli vaheline mäng toimus Atlantas Mercedes-Benzi staadionil.

Trump pidas eile tunde enne Atlanta jalgpallimängu Nashville’is kõne, milles kritiseeris sportlasi, kes põlvitavad enne mänge hümni ajal, et protesteerida politseivägivalla vastu.

„Inimestel on piisavalt ruumi oma vaadete väljendamiseks ja protesteerimiseks, aga me armastame oma lippu ja me armastame oma hümni ja me tahame, et nii jääks,” ütles Trump.