VIDEO | Tankeriga kokku põrganud Norra sõjalaev on täielikult põhja vajumas

„Laevast on näha veel torn ja osa tekist,” teatasid võimud ajalehele VG, vahendab Helsingin Sanomat.

Vee sügavus selles kohas on 35-40 meetrit ja kardetakse, et laev upub täielikult.

Fregatt hakkas rohkem vee alla vajuma pärast seda, kui seda kohal hoidnud trossid ööl vastu tänast järele andsid. Nüüd mõeldakse Norras, kuidas alus üles tõsta.

„Aluse kaotamine on suur kahju, sest see on sõjaliselt väga tähtis,” ütles admiral Nils Andreas Stensønes VG-le.

Norra mereväe fregatt KNM Helge Ingstad põrkas neljapäeva varahommikul pimedas kokku tankeriga Sola TS. Fregatt sai kokkupõrkes tõsiselt kahjustada. Tankeriga midagi tõsist ei juhtunud.

Fregatilt on merre voolanud umbes 30 kuupmeetrit diiselkütust, mida võimud on püüdnud kokku koguda.

Umbes 400 miljonit eurot maksnud Helge Ingstad on üks viiest Nansen-klassi fregatist, mis on võetud kasutusele aastatel 2006-2011.

Fregati pikkus on 134 meetrit.