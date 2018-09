VIDEO | Täna sängitatakse mulda USA riigimees John McCain

McCain oli alati parteiülese koostöö suur pooldaja ja lootis ka pärast surma, demonstreerides seda oma matustel, et inimestel on võimalik erimeelsustest vabaneda või nendega toime tulla.

Tseremoonia meeldejäävaim kõne tuli aga tõenäoliselt McCaini tütrelt Meghanilt, kes rääkis, millisena ta näeb oma isa Ameerikat. „John McCaini Ameerika on lahke, tervitav ja julge. Ta on leidlik, enesekindel ja turvaline. Ta täidab oma kohustusi ja räägib vaikselt, sest ta on tugev. Ameerika ei uhkusta, sest tal pole vaja. John McCaini Ameerikat pole vaja teha suureks, ta on alati olnud suur,“ ütles Meghan.

