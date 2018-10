VIDEO | Taiwani põhjaosas sõitis kiirrong rööbastelt maha, hukkus 18 inimest

Rongis oli kokku 366 reisijat. Rööbastelt sõitsid välja kõik kaheksa vagunit, vahendab BBC News.

Tegemist on Taiwani viimase 27 aasta rängima rongiõnnetusega. Hukkunute hulgas on vähemalt kolm last.

Puyuma ekspress sõitis rööbastelt välja Xinma jaama lähedal Su’ao linna juures umbes 70 kilomeetri kaugusel pealinnast Taipeist. Rong oli teel Taipeist Taitungi maakonda riigi idaosas.

Pole teada, mis rööbastelt väljasõidu põhjustas, aga pealtnägijate sõnul oli kuulda valju müra ja siis näha sädemeid ja suitsu.

Taiwani president Tsai Ing-wen kirjeldas täna pärastlõunal oma Twitteri kontol juhtunut kui „suuremahulist õnnetust“. „Mu mõtted on ohvrite ja nende peredega,“ säutsus ta.

Töödele saadeti appi ka 120 sõjaväelast.

A train heading from Taipei to Hualien derailed near Yilang county. 3 dead so far, 20 injured. I am on a delayed train heading towards Taipei in the opposite direction. https://t.co/I88pDyHt8x pic.twitter.com/Swl1NHo4ou— mrbrown (@mrbrown) October 21, 2018