VIDEO | Tai koopast päästetud poisid kaotasid kehakaalu, mõnel on kopsuinfektsioon

Poisid on haiglas isoleeritud, et vältida infektsioone. Pereliikmed on näinud vähemalt osa poisse klaasi tagant ning kui mingeid probleeme ei teki, lubatakse pereliikmed steriliseeritud rõivastes poiste juurde.

Tervishoiuametnikud on öelnud, et hinnatakse ka poise vaimset tervist. Ekspertide sõnul aitab paranemisvõimele kaasa grupiidentiteet jalgpallimeeskonnana ja poiste noorus.