VIDEO | Tai koopasse üleujutuse tõttu vangijäänute päästmine ei edene, hukkunud on üks päästja!

Tais juuni lõpus koopas kadunuks jäänud 12 poissi ja nende jalgpallitreener leiti elusalt, aga nende päästmine on väga raske ja esialgu edutu. Hiljuti hukkus selle käigus hoopis üks päästja.

Sukeldujaid takistasid otsingutel tõusev vesi ja muda. Paraku ei lase need ka "vangidel" esialgu välja pääseda. Vähemalt tegelevad nad ujuma ja sukelduma õppimisega.

Üks variant on koobastes oodata, kuni veetase alaneb. Üleujutuste tõttu on aga oht, et ootusaeg veniks tohutu pikaks. See võib kesta neli kuud, kuid halvimal juhul isegi seitse kuud.

Hukkunu on 38-aastane Tai kodanikust Saman Kunan, endine mereväelane, kes abistas päästjaid vabatahtlikuna.

Ta paigutas veega täidetud koobastesse poisteni viivale ca 3,2 kilomeetri pikkusele marsruudile hapnikupaake – praegune meetod vangidele lisaõhu saatmiseks -, aga jäi tagasiteel lõpuks ise ilma vajaliku hapnikuta.

Ta kaotas teadvuse ja ei ärganudki enam, kuigi sukeldumiskaaslane püüdis teda elustada.

See juhtus kohaliku aja järgi täna öösel kella 1 paiku, meie aja järgi eile õhtul 21 paiku (ajavahe on neli tundi Tai Doi Nang Noni piirkonna kasuks).

Pole kindel, kuidas ootamatu surm mõjutab koopasse vangistatute päästmise plaane. Puudub ka ühene arusaam, et milline taktika 13 inimest kindlasti vabadusse aitaks. Üks idee on saata sukeldujad laste juurde, neile sukeldumismaskid jagada ja nad läbi veega täidetud tunnelite juhatada.