VIDEO | Tai koopas lõksus olevate poiste päästmisel võideldakse vee ja ajaga, piirkonda jõudis tugev vihm

Tai põhjaosa tabas täna õhtul tugev vihmasadu, muutes veelgi raskemaks olukorra päästjate jaoks, kes võitlevad juba nädalaid vee ja ajaga, et päästa koobastest neisse lõksu jäänud 12 last ja nende jalgpallitreenerit.

Vihmasadu võib viimase nädala jooksul tehtud edusammudele kriipsu peale tõmmata, kardavad ametivõimud, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Hapnikutase muust maailmast ära lõigatud koobastes langeb ja aeg poiste, kellest kõige nooremad on vaid 11-aastased, kitsastest koobastest välja sukeldumise õpetamiseks hakkab otsa lõppema. Taoline sukeldumine nõuab oskusi ja põhjalikku väljaõpet, olles keeruline professionaalidegi jaoks.

Ametlik päästetööde juht avaldas täna lootust, et operatsiooniga õnnestub lähipäevil siiski edasi minna, öeldes, et aega on selleks kolm kuni neli päeva.

Tema sõnul võideldakse juba praegu vee ja ajaga, et poisid elusana maa peale tuua, kuid iga päevaga võib olukord halveneda.

Narongsak Osottanakorn ütles laupäeval ka, et lõksujäänute päästmiseks puuritakse maasse enam kui sada auku, lootuses, et mõni neist poisteni pärale jõuab.

Augud peavad ulatuma pea 600 meetri sügavusele, sest just nõnda sügaval arvatakse lapsi olevat.