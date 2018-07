VIDEO | Tai koopas lõksus olevad poisid näivad hea tervise juures olevat

Tais koopas lõksus olevatest 12 poisist ja nende jalgpallitreenerist on avaldatud uus video, milles nad ütlevad, et on hea tervise juures.

Naeratades ja kohati naerdes tutvustavad poisid end ükshaaval, vahendab BBC News. Poisid leiti esmaspäeval pärast üheksa päeva kadunud olemist ning on saanud pärast seda toitu ja arstiabi. Poiste koopast päästmine võib aga aega võtta kuid, sest nad tuleb kas sukelduma õpetada või peavad nad ootama veetaseme langemist koopas. Probleem on selles, et vihmaperiood on alles alanud, nii et veetase Tham Luangi koopas jätkab peaaegu kindlasti tõusu. Tai mereväe eriüksuse Facebooki kontole postitatud video näitab poisse fooliumtekkides, mis peavad neid soojas hoidma. Tõrvikute valgel ja sukeldujate juuresolekul ütleb iga poiss oma nime ja tervitab peopesi kokku pannes. Päästjad mõtlevad nüüd, kuidas oleks kõige parem poisid koopast välja tuua. Ametiisikute sõnul mingeid riske ei võeta. Päästjad kontrollivad endiselt poiste tervist ja annavad arstiabi ning püüavad poiste meeleolu üleval hoida. Üks poiss on võimude teatel tõsises seisundis. Päästemeeskonnad püüavad viia koopasse telefoniliini, et poisid saaksid rääkida oma perekondadega. Poiste juures on käinud seitse sukeldujat, sealhulgas arst ja õde.