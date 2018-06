VIDEO | Tai koopas kadunud 13 inimese otsingutega ühinesid USA ja Briti meeskonnad

USA sõjaväe meeskond ja Briti koopaeksperdid ühinesid Põhja-Tais viis päeva kadunud olnud 12 poisi ja nende jalgpallitreeneri otsingutega kestvate vihmasadude tõttu üleujutatud koopas.

Tai armee kindral, kes otsinguid koordineerib, ütles täna hommikul, et öösel sadanud vihm tõstis veetaset taas ning võimud lülitasid elektri ja pumbad välja kartes elektrilöögi ohtu. Elekter oli uuesti sisse lülitatud mõni päev varem, et tagada valgustus ja paremad kommunikatsioonid ja pumbata koopast välja vett, vahendab Associated Press.

Kindralmajor Bancha Duriyapat ütles, et koopas on Tai mereväe eriüksuslased, Suurbritannia koopasukeldumiseksperdid ja USA meeskond ning päästjad jätkavad vihmast ja tagasilöökidest hoolimata tööd.

Hommikusel briifingul selgitasid tailased, et veetase tõusis öösel kiirusega 15 sentimeetrit tunnis, mis raskendab kitsastest käikudest läbipääsemist.

Kadunud poisid ja nende treener sisenesid Tham Luang Nang Noni koopasse Chiang Rai provintsis laupäeva pärastlõunal. Koopakompleks on mitme kilomeetri pikkune kitsaste käikude süsteem ja on teada, et see ujutatakse vihmaperioodil üle.