VIDEO: Süürias ISIS-e pealinnast läänes asuv Tabqa linn langes täielikult kurdi võitlejate kätte

Linn asub ISIS-e „pealinnast“ Raqqast 40 kilomeetrit läänes, enne sõda elas seal 70 000 inimest. Tegu oli ühe olulisema ISIS-e kantsiga Põhja-Süürias pärast Raqqat. SDF-i teatel kontrollivad nende võitlejad ka linna lähistel Eufrati jõel asuvat tammi. Suur osa SDF-i võitlejaist ja komandöridest on kurdid, rühmituses võitleb ka araablasi ja väiksemate rahvusvähemuste esindajaid.

#WrathOfEuphrates Phase IV Map

10-05-2017

SDF Liberates the villages of al-Jalai and Mayselum and surrounding hamlets. pic.twitter.com/MJR5KhpqwU