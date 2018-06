VIDEO | Süüria valitsusvägede positsioone tabas tappev õhulöök, aga keegi ei võta seda omaks

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles eile, et Iisrael plaanib jätkata pommirünnakuid Iraani vägede vastu kõikjal Süürias, mitte ainult Süüria-Iisraeli piiri lähedal. Juuni alguses väitis Saudi ajaleht Asharq Al-Awsat, et Venemaa andis pärast kahe riigi kaitseministrite kohtumist Iisraeli õhurünnakutele heakskiidu, kuni need on suunatud Iraani üksuste ja mitte otseselt Süüria presidendi Bashar al-Assadi ametlike valitsusvägede vastu.