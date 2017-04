VIDEO: Suurbritannia peaminister kuulutas välja ennetähtaegsed parlamendivalimised

Suurbritannia peaminister Theresa May tegi pärast valitsuse istungit Londoni Downing Streetil üllatusliku avalduse, milles kuulutas välja ennetähtaegsed parlamendivalimised 8. juunil.

May sõnul on valimised vajalikud Suurbritannia rahvuslikes huvides.

"Ainus viis kindluse ja stabiilsuse tagamiseks tulevasteks aastateks on korraldada need valimised ja taotleda teie toetust otsustele, mida ma pean tegema," ütles May.

May ütles, et esitab eelnõu erakorraliste valimiste korraldamise kohta parlamendi alamkojale kolmapäeval. Valimiste toimumiseks peab kaks kolmandikku parlamendi koosseisust selle poolt hääletama.

May sõnul on riik koondumas, aga valitsuskvartal Westminsteris on endiselt lõhenenud.

"Viimastel nädalatel on leiboristid ähvardanud hääletada lõppkokkuleppe vastu, milleni me Euroopa Liiduga jõuame," ütles May. "Liberaaldemokraadid ütlesid, et tahavad valitsuse töö seisma panna. Šoti Rahvuspartei ütleb, et hääletab seaduse vastu, mis võtab ametlikut tagasi Suurbritannia liikmelisuse Euroopa Liidus. Ja lordide koja mittevalitud liikmed on lubanud igal sammul meie vastu võidelda. Kui me ei korralda praegu üldvalimisi, nende poliitiline mäng jätkub."