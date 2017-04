VIDEO: Suurbritannia peaminister kuulutas välja ennetähtaegsed parlamendivalimised

Suurbritannia peaminister Theresa May tegi pärast valitsuse istungit Londoni Downing Streetil üllatusliku avalduse, milles kuulutas välja ennetähtaegsed parlamendivalimised 8. juunil.

May sõnul on valimised vajalikud Suurbritannia rahvuslikes huvides.

"Ainus viis kindluse ja stabiilsuse tagamiseks tulevasteks aastateks on korraldada need valimised ja taotleda teie toetust otsustele, mida ma pean tegema," ütles May.

May ütles, et esitab eelnõu erakorraliste valimiste korraldamise kohta parlamendi alamkojale kolmapäeval. Valimiste toimumiseks peab kaks kolmandikku parlamendi koosseisust selle poolt hääletama.

May sõnul on riik koondumas, aga valitsuskvartal Westminsteris on endiselt lõhenenud.

"Viimastel nädalatel on leiboristid ähvardanud hääletada lõppkokkuleppe vastu, milleni me Euroopa Liiduga jõuame," ütles May. "Liberaaldemokraadid ütlesid, et tahavad valitsuse töö seisma panna. Šoti Rahvuspartei ütleb, et hääletab seaduse vastu, mis võtab ametlikut tagasi Suurbritannia liikmelisuse Euroopa Liidus. Ja lordide koja mittevalitud liikmed on lubanud igal sammul meie vastu võidelda. Kui me ei korralda praegu üldvalimisi, nende poliitiline mäng jätkub."

Leiboristide juht Jeremy Corbyn tervitas peaministri otsust.

"Ma tervitan peaministri otsust anda Briti rahvale võimalus hääletada valitsuse poolt, mis seab enamuse huvid esimeseks," ütles Corbyn.

Šotimaa esimene minister ja Šoti Rahvuspartei juht Nicola Sturgeon nimetas erakorralisi parlamendivalimisi May katseks liigutada Ühendkuningriik paremale.

Loe veel

"Toorid näevad võimalust liigutada Ühendkuningriik paremale, suruda läbi kõva Brexit ja teha sügavamad kärped. Tõuseme üles Šotimaa eest," ütles Sturgeon.

The Tories see a chance to move the UK to the right, force through a hard Brexit and impose deeper cuts. Let's stand up for Scotland. #GE17

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) April 18, 2017

Endise peaministri David Cameroni sõnul oli tegemist vapra ja õige otsusega.