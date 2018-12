VIDEO | Suri endine USA president George H.W. Bush

„Ühineme koos Melaniaga leinava riigiga, mälestades endist presidenti George H.W. Bushi. Oma aususe, relvitukstegeva huumori ning vankumatu pühendumisega usule, perekonnale ja riigile innustas president Bush terveid põlvkondi kaasmaalasi riigiteenistusse,“ säutsus Trump oma Twitteri kontol.

Allpool lõik Anneli Ammase Eesti Päevalehes ilmunud intervjuust Lennart Meriga, kes kirjeldas Bush seeniori rolli Eesti ajaloos.

President Lennart Meri sõnul vallandas Maarjamaa Risti saava president George Bush seeniori tegevus sündmused, mis viisid Eesti NATO-sse ja Euroopa Liitu.

Kuigi president George Bushi Baltimaade-poliitika oli 1990. aastal ettevaatusele manitsev, ei kõnele see ilmselt Bushi tegelikest püüdlustest?

Ka kõige kõrgemad valitsusjuhid saavad harva käituda nii, nagu nad õigeks peavad. Peaaegu alati esineb lahkuminek selle vahel, mida nad teevad-ütlevad ning mida nad isiklikult soovivad. Nagu paljud eestlased, olin vahel õnnetu selle pärast, mida Bushi esimene administratsioon tegi. Vahel tundus, et Washington tegeleb enam Gorbatšovi päästmise kui demokraatia ja vabaduse toetamisega.

Kuna avanes võimalus president Bushi korduvalt külastada, tundsin ma alati, et ta on meie poolt ka siis, kui ta ei saa oma veendumusi kohe täide viia. See oli tugev veendumus ja ma hindasin tema tegevust tema tegematajätmistest alati positiivsemalt.

••Millal president Bush võis kuulda Balti riikidest esimest korda?

Ma ei saa teile nimetada täpset kuupäeva. Arvan, et teadmine Balti riikide saatusest jõudis president Bushi teadvusse pärast sobingut Hitleriga. Rõhuv enamik ameeriklasi on alati jälestanud ja jälestavad ka praegu toore jõu võitu õiguse üle. Oma tunnetes on ameeriklased alati nõrgema poolel. Pärast seda, kui president Bush astus poliitilisse ellu, on ta jätkuvalt jälginud Eesti, Läti ja Leedu saatust, sealhulgas ka eesti pagulaste kaudu, kes ületasid Atlandi ookeani viikingite kombel oma väikestes laevukestes ja jõudsid hoobilt Ameerika ajakirjandusse.

••Andsite oma presidendi ametiaja jooksul autasusid paljudele riigimeestele. Miks jäi president George Bush kümme aastat tagasi sellest nimekirjast välja?

Loe veel

Selleks oli mitu põhjust. Vahel võib isiksuse kaalu hinnata alles mõnesuguse aja järel. President Bush otsustas toetada meid ja taastada diplomaatide vastastikune vahetamine Eestiga. Jätkem raudselt meelde, et Ameerika Ühendriigid ei tarvitsenud tunnustada meid 1991, sest nad ei olnud kunagi lakanud tunnustamast Eesti Vabariiki, kui olime okupeeritud Nõukogude Liidu poolt. President Bushi tegevus vallandas sündmused, mis lõppkokkuvõttes viisid meid NATO ja Euroopa Liidu liikmeskonda.

Teine põhjus peitub selles, et eestlastel on oluline rõhutada meie sidemeid ameeriklastega kui suurima Atlandi-taguse partneriga. Kõrge autasu on osa Eesti püüdluste rõhutamisest. Ning lõpuks on alati olemas enesestmõistetavad viisaka käitumise reeglid. President Bush on kõigepealt ja ennekõike härrasmees. Selle mittehindamine oleks kitsarinnaline või hullemgi.