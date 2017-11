VIDEO | Stockholmi kesklinnas põlev maja võib täielikult kokku variseda

Stockholmi kesklinnas Jakobsbergsgatanil möllab suur tulekahju. Kaks inimest on haiglasse viidud. Tuletõrje esindaja sõnul võib hoone täielikult kokku variseda.

Tuletõrje saabus Jakobsbergsgatanil Stureplani lähedal asuvale sündmuskohale täna hommikul kohaliku aja järgi kell 5.30. Tulekahju oli puhkenud maja seitsmendal korrusel, vahendab Aftonbladet.

Algasid kustutustööd, kuid maja põleb endiselt.

Stockholmi tuletõrje esindaja Christer Wahlströmi sõnul võivad kustutustööd kesta kogu ennelõuna. Tulega võitleb 60-70 tuletõrjujat Stockholmi erinevatest komandodest. Suur piirkond sündmuskoha ümber on blokeeritud.

Politsei esindaja Kjell Lindgreni sõnul viis kiirabi kaks inimest kontrollimiseks haiglasse. Nad olid ilmselt suitsu sisse hinganud.

On suur oht, et kogu hoone võib kokku variseda, kui kandvad konstruktsioonid hävivad.

"Kui fassaad kokku variseb, on oht, et varing levib majja sisse," ütles päästeteenistuse esindaja Mats Kero, kelle sõnul on maja väga vana, tugevalt kahjustatud ja kuumuse tõttu ebastabiilne.

Päästetööde juhi Tony Franki sõnul töötatakse põhimõtte alusel, et hoone võib iga hetk kokku variseda, mistõttu tuletõrjujad majas sees ei tööta.

Franki sõnul levis tuli hoones väga kiiresti.