VIDEO | Stockholmi kesklinnas põlev maja võib täielikult kokku variseda, on tule leviku oht

Stockholmi kesklinnas Jakobsbergsgatanil möllab suur tulekahju. Kaks inimest on haiglasse viidud. Tuletõrje esindaja sõnul võib hoone täielikult kokku variseda.

Tuletõrje saabus Jakobsbergsgatanil Stureplani lähedal asuvale sündmuskohale täna hommikul kohaliku aja järgi kell 5.30. Tulekahju oli puhkenud maja seitsmendal korrusel, vahendab Aftonbladet.

Algasid kustutustööd, kuid maja põleb endiselt.

Stockholmi tuletõrje esindaja Christer Wahlströmi sõnul võitleb tulega 60-70 tuletõrjujat Stockholmi erinevatest komandodest. Suur piirkond sündmuskoha ümber on blokeeritud.

Politsei esindaja Kjell Lindgreni sõnul viis kiirabi kaks inimest kontrollimiseks haiglasse. Nad olid ilmselt suitsu sisse hinganud.

Kella 8.30 ajal kohaliku aja järgi plahvatas majas gaasiballoon. Selle tagajärjel keegi viga ei saanud.

On suur oht, et kogu hoone võib kokku variseda, kui kandvad konstruktsioonid hävivad.

"Kui fassaad kokku variseb, on oht, et varing levib majja sisse," ütles päästeteenistuse esindaja Mats Kero, kelle sõnul on maja väga vana, tugevalt kahjustatud ja kuumuse tõttu ebastabiilne.

Päästetööde juhi Tony Franki sõnul töötatakse põhimõtte alusel, et hoone võib iga hetk kokku variseda, mistõttu tuletõrjujad majas sees ei tööta.

Politsei evakueeris terve Jakobsbergsgatani, kus asub põlev hoone ja Biblioteksgatani. Põhjuseks on see, et päästeteenistus avastas tule leviku ohu naaberkinnistutele.

"Kogu kvartalit ähvardab nüüd tule levimine. Seal on ju igal pool puitkonstruktsioonid. Tulekahju ei ole meie kontrolli all ja me ei tea, kuidas see praegu levib," ütles Frank.

Frank ütles, et kui hoone ise kokku ei varise, tuleb see kontrollitult maha lõhkuda, sest järel on ainult skelett.

Franki sõnul tuleb sündmuskohal tööd teha kogu õhtu ja ilmselt veel pikalt ka öösel.

Rängalt kahjustada saanud maja nimi on Vildmannen 7 ja selle on projekteerinud arhitekt Erik Josephsson 19. sajandi lõpus. Tegemist on kultuurimälestisega.