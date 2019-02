VIDEO | Sotši suusamägedel kohtuvad Putin ja Lukašenka, viimane lubas Venemaale alati head viina ja zakuska’t saata

„Ma tean, et meil on siin konarusi, on ka probleeme. Aga nii, nagu see peabki sõprade vahel olema, loodan ma, et need probleemid lahendatakse nii, nagu need on lahendatud, ka edaspidi. Loomulikult on üks tähtsamatest sfääridest energeetikasfäär. Süsivesinike – nii nafta kui ka gaasi – tarnemahud säilivad sellel tasemel, milles me teiega kokku lepime,” ütles Putin.

„Millised ka ei oleks konfliktid ja skandaalid, peame me meelde tuletama, et me ei varusta venemaalasi kunagi ei halva viina ega halbade suupistetega,” kuulutas Lukašenka.

Venemaa on Valgevene suurim kaubandus- ja majanduspartner, tuletas meelde ka Putin. Ligi pool Valgevene kaubavahetusest toimub Venemaaga. Samal ajal annab Venemaa aktiivselt Valgevenele krediiti.

„Valgevene täidab finantsmõttes oma kohustusi väga distsiplineeritult. See võimaldab meile töötada suurte projektidega. Meie jaoks on Valgevene kõige tähtsam strateegiline partner, liitlane. Ja minu jaoks on väga tähtis Valgevene presidendiga nendes küsimustes kella sünkroniseerida, sealhulgas ka muide Nõukogude-järgse ruumi integratsiooni küsimustes,” märkis Putin.