VIDEO | Soome leiutaja ehitas saunaparve, millega kavatseb leili võttes Tallinna sõita

Käpylehto jälgib hoolega mereilmateadet. Ideaalselt peaks kolmel järjestikusel päeval puhuma tuul alla viie meetri sekundis. Käpylehto arvestab kahepäevase reisiga: kõigepealt üheksa tunniga Tallinna, ööbimine ja siis tagasi, vahendab Helsingin Sanomat.

Kaasa võetakse piisavalt kommunikatsiooniseadmeid, varumootor, navigaator ja päästepaat.

„Kursi planeerimine on tähtis. Arvesse tuleb võtta suurte laevateede liiklus,” ütles Käpylehto.

Tegemist on kolmanda saunaparvega, mille Käpylehto on ehitanud. Esimene tehti kiiruga ja lammutati veel samal päeval. Teine parv oli suvilasaare randa ehitatud mitmeotstarbeline paadisild. Jaanipäeval ühendati sellega ilmselt mailma esimene pukseeritav lõke.

„Edasi mõtlesin siis, et kui teeks päris saunahoone. Ma olen vaimustunud tornidest, nii et tegin parvele torni. Ma ei tahtnud, et parv tuleks neljakandiline, nii et see tuli ellipsikujuline,” ütles Käpylehto.

Käpylehto hakkas uusimat sauna ehitama umbes kolm nädalat tagasi. Parvel on kaks mootorit, päikesepaneelid, valgustus ja külmkapp. Parve kiirus on umbes seitse kilomeetrit tunnis.

Sauna mahub korraga kolm inimest. Katusele torni võib ronida vaadet nautima, tekil võib grillida ja olemas on ka helisüsteem.

Enne Tallinna sõitu on Käpylehtol kavas pop up-saunatuur, mille ajal võib iga möödakäija parvele saunatama tulla.