VIDEO | Skripalide mürgitamises süüdistatavad RT-le: läksime Salisburysse katedraali ja Stonehenge’i vaatama

"Meie sõbrad olid meile pikka aega rääkinud, et peaksime seda erakordset linna külastama," rääkisid mehed ning kiitsid Salisbury katedraali 123-meetrist torni ja üht maailma vanimat töötavat kella.

„Me tulime siia [Suurbritanniasse] 2. märtsil, siis läksime raudteejaama sõiduplaani vaatama. Me saabusime Salisburysse 3. märtsil ja püüdsime läbi linna jalutada, aga pidasime vastu vaid pool tundi, sest see oli lume all,” ütles Petrov. „Loomulikult läksime me sinna, et näha Stonehenge’i, Old Sarumit (varaseim asulakoht Salisburys – toim), aga me ei saanud seda teha, sest igal pool oli porine lörts. Linna oli selle lörtsiga kaetud. Me saime märjaks, läksime esimese rongi peale ja tulime tagasi [Londonisse].

„Me veetsime Salisburys mitte rohkem kui tunni, peamiselt rongide vahe tõttu,” ütles Boširov. „Võib-olla me olime Skripali maja lähedal, aga me ei tea, kus see asub.”

Kui Simonjan küsis, kas neil oli kaasas novitšokki, eitasid nad seda rõhutatult. Siis küsis Simonjan, kas neil oli kaasas Nina Ricci parfüümi pudel, mida on tõendina näidatud.

„Kas pole tobe, kui korralikel meestel on naiste parfüüm? Toll kontrollib kõike, neil oleks olnud küsimusi, miks on meestel naiste parfüüm pagasis. Meil seda ei olnud,” seletas Boširov.

Nii Petrov kui ka Boširov kurtsid RT-le oma rikutud elu üle.

„Kui teie elu pahupidi pööratakse, ei tea te, mida teha ja kuhu minna. Me kardame välja minna, me kardame enda pärast, oma elude pärast ja oma lähedaste elude pärast,” ütles Boširov.

Küsimusele, kas nad on käinud hiljuti mõnes Euroopa riigis, vastasid mehed: „Kindlasti... Šveitsis käisime paar korda... Me veetsime aastavahetuse Šveitsis.”