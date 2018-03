VIDEO | Skripal sõitis enne kokkuvarisemist Salisbury kesklinna poole, auto uste käepidemed võisid olla mürgitatud

Välja on ilmunud valvekaamera salvestus endise Vene spiooni Sergei Skripali BMW-st sõitmas Inglismaal Salisbury kesklinna suunas päeval, kui Skripal mürgitati.

Salisbury Devizes Inni pubi valvekaamera salvestas Skripali sõitmas kaubanduskeskusse, mis on nüüd terrorismivastase politsei poolt suletud, vahendab Daily Mail.

Skripali ja tema tütart on näha liikumas Salisbury kesklinna suunas 4. märtsil kell 13.35. Skripali pruunile BMW-le järgneb punane Ford Fiesta.

Uurijad said valvekaamera salvestise Devizes Inni pubilt teisipäeva õhtul pärast varasemat palvet anda informatsiooni 40-minutilise perioodi kohta, mille ajal Skripali auto asukoht ei olnud teada.

Loodetakse, et see aitab uurijatel kindlaks teha ohvrite viimased liikumised, enne kui nad leiti kriitilises seisundis kaubanduskeskuse juurest pingilt. Väidetakse, et närvimürki võidi määrida auto uste käepidemetele.

Scotland Yard teatas teisipäeval, et Skripalide liikumisest puudub informatsioon 40 minuti kohta – kella 13-st kuni 13.40-ni 4. märtsil.

Arvatakse, et Skripali tütar Julia oli sel ajal koos isaga autos, kuigi seda pole kell 13.35 salvestatud valvekaameravideost näha.

Mida Skripalid selle 40-minutilise perioodi jooksul tegid ja kas nad kellegagi kohtusid, ei ole teada.

Kui Whitehalli allikate väide, et mürki määriti auto uste käepidemetele, tõele vastab, võisid Skripal ja Julia olla Devizes Innist mööda sõites juba mürgitatud.

Skripalide täpset liikumist tehakse alles kindlaks, kuid pärast Sainsbury’se kaubanduskeskuse külastamist läksid nad The Milli pubisse.

Kell 14.20 saabusid nad Itaalia restorani Zizzi, kus sõid ja lahkusid kell 15.35.

Valvekaamera objektiivi ette võisid nad jääda enne pingilt leidmist veel kell 15.47.