VIDEO | Saudi Araabia kuninga jalge all ütles Moskvas lennukist väljudes üles trappeskalaator

Eile Moskvasse visiidile saabunud Saudi Araabia kuningal Salmanil juhtus lennukist väljudes äpardus. Millegi pärast jäi seisma trappeskalaator.

Telekanal RT avaldas YouTube’is video, milles on näha, et kuningas jõuab sõita eskalaatoriga umbes poolele teele alla, kui see äkki seisma jääb. Salman jääb mõneks ajaks nõutult seisma, kuid otsustab siis omal jalal edasi astuda.

Kuningas Salman saabus oma esimesele ametlikule visiidile Venemaale.

Portaal URA.ru teatab, et Saudi Araabia delegatsioon pani kinni kõik Moskva kesklinna piirkonna kõrgetasemeliste hotellide vabad numbritoad. Tavakülastajate jaoks on hotellid sel ajal suletud.

Näiteks on kuni 7. oktoobrini suletud viietärnihotell Four Seasons koos poodide ja restoranidega, mis asub Punase väljaku, Kremli ja riigiduumahoone juures.

Teatatakse ka teiste Kremli ja Punase väljaku, Maneeži väljaku, Lubjanka ja Kuznetski silla lähedaste viietärnihotellide anomaalsest täituvusest. Mõnedes hotellitubades on euroopalik sisustus vahetatud araabialiku vastu: vaibad ja mööbel on kohale toodud Ar-Riyadist. Restoranide menüüst on ajutiselt kõrvaldatud sealiha.