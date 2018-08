VIDEO | Sajad Genova purunenud silla all asuvate majade elanikud on jäänud kodutuks

„Me ei ole maavärina ohvrid, kuigi me elame praegu nagu nemad, nad ei saa süüdistada oma häbis loodusõnnetust,” ütles üks mees eile ajalehele Corriere della Sera. „Eile olime me vait austusest surnute vastu, aga edaspidi tahame me, et Autostrade (silla operaatorfirma) maksaks meile kompensatsiooni, et me saaksime oma elud tagasi ja leiaksime majad piirkonnas, mis on kaugel kiirteedest ja saastest.”

Eakas elanik „pr Pina” ütles ajalehele La Stampa, et oli kunagi komitee liige, mis võitles silla ehitamise vastu elumajadele nii lähedale.

„Ma teadsin seda, ma teadsin, et see lõpeb nii,” ütles ta. „Aga me pole kunagi palju lugenud, kui asi on poliitikas.”