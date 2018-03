VIDEO | Rong väidetava Põhja-Korea delegatsiooni ja võib-olla isegi Kim Jong-uniga lahkus Pekingist

Rong, mille pardal arvatakse olevat Põhja-Korea kõrgetasemeline delegatsioon lahkus täna Hiina pealinnast Pekingist. Mõnede kuulduste järgi sõitis rongiga ka Põhja-Korea valitseja Kim Jong-un.

Lõuna-Korea konservatiivne ajaleht Chosun Ilbo teatas anonüümseks jäänud luureametnikule viidates, et Kim Jong-un käis Pekingis, kuid on sealt nüüd lahkunud, et naasta kodumaale, vahendab Reuters.

Kimi Pekingis käimisest teatas ka Lõuna-Korea vasakule kalduv väljaanne Hankyoreh, mille väitel kohtus Kim eile pärastlõunal Hiina presidendi Xi Jinpingiga ja sõitis täna „kolmandasse kohta”.

Kõrgetasemelised diplomaatilised allikad Pekingis teatasid, et Põhja-Korea kõrge ametnik on linnas, aga pole teada, kes ta on.

Reutersi reporter nägi täna hommikul autokonvoid lahkumas Pekingi Diaoyutai riiklikust külalistemajast, kus kõrged külalised tihti peatuvad, ja sõitmas põhja suunas. Pole teada, kuhu konvoi suundus.

Hiljem nähti väidetavat Põhja-Korea rongi Pekingi jaamast väljumas.

USA kõrge ametnik, kes jälgib hoolikalt Põhja-Korea asju, ütles, et olemasolevad tõendid viitavad sellele, et Kim sõitis Pekingisse Xi’ga kohtuma.

Loe veel

Üks Hiina juhtkonnaga sidemeid omav allikas ütles, et on võimalik, et Pekingis käis Kimi õde Kim Yo-jong. Seda väitis ka Lõuna-Korea agentuur Newsis, mille teatel käis Kim Yo-jong Pekingis koos Põhja-Korea tseremoniaalse riigipea Kim Yong-namiga. Newsis viitas Põhja-Koreaga seotud allikale Pekingis.