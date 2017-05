VIDEO: Riias heisati endise õlletehase hoone torni Vene lipp

Riias võtsid tuletõrjujad 9. mai hommikul politsei palvel endise õlletehase katuselt maha Vene lipu.

Läti riikliku tuletõrje- ja päästeteenistuse esindaja Inta Šaboha teatas, et 9. mai hommikul kell 6.30 said päästjad väljakutse politseilt. Teatati, et Riias Maskavase tänaval on majajäetud maja katusele heisatud Vene lipp, vahendab Läti Delfi.

Sotsiaalmeedias teatatakse, et lipp heisati õlletehase Varpa endise hoone torni. Tuletõrjujad võtsid lipu maha.