VIDEO | Ria Novosti: Vladimir Putinit otse-eetris survestanud koolipoiss ei jäänud vastusega rahule

„Teated korrumpeerunud riigiametnikest ja föderaalministritest ei ole midagi uut. Teha suur show koduarestide määramisega ei anna tulemusi. Selle tulemusena õõnestate te avalikkuse usaldust. Kuidas te kavatsete seda probleemi lahendada?“ küsis koolinoor neljapäeval otse-stuudios, istudes riigipeast kõigest mõnekümne meetri kaugusel.

If you're a Russian young person, this exchange may have been the most important and revealing in Putin's entire 4-hour-long telethon today. pic.twitter.com/Ae2Nm4WOQt