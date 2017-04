VIDEO: Reisija lohistati United Airlinesi ülebroneeritud lennukist jõuga välja

Teiste reisijate internetti üles pandud videod näitavad, kuidas turvamehed lohistavad pühapäeval United Airlinesi lennul 3411 Chicago O’Hare’i rahvusvahelisel lennuväljal istmelt minema karjuva mehe. Lennuki sihtpunkt oli Kentucky osariigis asuv Louisville, vahendab Reuters.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW — Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017

Seriously, fuck @United.

This is a doctor who had to be at work.

They did this to him so some staff could fly.pic.twitter.com/wT3cjGcOJo

— Mikel Jollett (@Mikel_Jollett) April 10, 2017