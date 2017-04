VIDEO: Reisija lohistati United Airlinesi ülebroneeritud lennukist jõuga välja

USA lennufirma United Airlines kutsus esmaspäeval esile suure pahameele ülebroneeritud lennukist reisija jõuga välja lohistamisega. Üks intsidendis osalenud turvamees kõrvaldati uurimise ajaks töölt.

Teiste reisijate internetti üles pandud videod näitavad, kuidas turvamehed lohistavad pühapäeval United Airlinesi lennul 3411 Chicago O’Hare’i rahvusvahelisel lennuväljal istmelt minema karjuva mehe. Lennuki sihtpunkt oli Kentucky osariigis asuv Louisville, vahendab Reuters.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW— Jayse D. Anspach (@JayseDavid) April 10, 2017

Töötajatele saadetud kirjas, mida on näinud Reuters, ei vabandanud United Airlinesi tegevjuht Oscar Munoz selle eest, kuidas reisijat koheldi, teatades, et viimane hakkas turvameestele vastu.

Munozi sõnul on asju, mida ettevõte võib sellest olukorrast õppida, kuigi tema on „rõhutatult“ oma töötajate selja taga.

„Me otsisime vabatahtlikke ja siis järgnes meie tahtevastase pardale laskmisest keeldumise protsess (sealhulgas kuni tuhande dollari suuruse hüvitise pakkumine),“ kirjutas Munoz. „Kui me pöördusime ühe sellise reisija poole, et seletada vabandavalt, et teda ei lasta pardale, tõstis ta häält ja keeldus allumast meeskonnaliikmete juhistele.“

Chicago lennuamet teatas, et üks turvameestest ei järginud protokolli, ning lisas, et ta on töölt kõrvaldatud, kuni tema tegevus üle vaadatakse.

USA transpordiministeerium teatas, et uurib, kas United Airlines järgis ülebroneerimise puhul kehtivaid reegleid, mis nõuavad lennufirmadelt kindlaid reegleid reisijate pardale mittelaskmise kohta, kui nad ei loovuta kohta vabatahtlikult.

Juhtumist Twitterisse video postitanud Tyler Bridgesi sõnul ütles välja visatud mees United Airlinesi personalile, et on arst, kes peab naasma koju oma patsientide juurde.

Lennufirma teatas, et palus vabatahtlikel lahkuda, sest Louisville’i pidi jõudma täiendav lennukimeeskond.