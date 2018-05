VIDEO | Ratase ja Trudeau pressikonverentsi Ottawas katkestas tuletõrjealarm

Kanada peaministri Justin Trudeau ja tal külas viibinud Eesti peaministri Jüri Ratase pressikonverentsi Ottawas parlamandihoone fuajees katkestas tuletõrjealarm.

Ühel hetkel hakkab pressikonverentsil tööle signaal ning Trudeau palub kõigil hetke oodata, kuni uuritakse millega tegemist on. Taustal on kuulda, et räägitakse tuletõrjealarmist.

Mõne aja pärast ütlebki Trudeau: „See on tuletõrjealarm, rahvas, nii et me peame selle varakult katkestama. Me võtame ühendust.” Seejärel valitsusjuhid lahkuvad.