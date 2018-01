VIDEO | Ratas CNBC-le: Eesti ei kahtle Trumpi pühendumises NATO-le

Peaminister Jüri Ratas andis täna Šveitsis Davosis maailma majandusfoorumil intervjuu USA telekanalile CNBC, milles ütles, et suhted Eesti ja president Donald Trumpi administratsiooni vahel on tugevad, vaatamata kahtlustele USA praeguse valitsuse pühendumises NATO liitlaste kaitmisele.

„Meil on väga tugevad suhted USA ja USA presidendiga. Näiteks eelmisel aastal külastas Eestit USA (esindajatekoja) spiiker, asepresident külastas Eestit. Ma arvan, et see on tõesti konkreetne ja tugev märk ülejäänud maailma jaoks,” vastas Ratas küsimusele, kas Trump on seni olnud pühendunud sõber.

Ratas eitas muret NATO võime pärast Eestit kaitsta.

„Meie kahepoolsed suhted USA ja Eesti vahel on väga tugevad. Eriti julgeolekus ja riigikaitses, sest täna on meil NATO all suurendatud ettenihutatud kohalolu, mis tähendab, et meil on väed Eestis Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt ja Taanist,” lausus Ratas.

„On väga tähtis, et oleks tugev nurgakivi EL-i ja USA ja NATO vahel, ja ma arvan, et see on täna kõige tähtsam asi,” rõhutas Ratas.