VIDEO | "Putin pole sõber ega vaenlane" ehk mida on kahe maailma võimsama riigi juhid üksteise kohta avalikult öelnud?

Esmaspäeval kohtuvad Trump ja Putin Helsingis ja seetõttu tasub vaadata ajas tagasia, et näha, mida kaks maailma liidrit on üksteise kohta öelnud.

Juba 2015. aastal kostis Putin ajakirjaniku küsimusele, et Trump on väga andekas ning nentis, et on arusaadav, miks mees toona USA presidendivalimisi juhtis.

2016. aasta mais tegi Trump ettepaneku, et USA ja Venemaa võiks omavahel läbi saada.

2016. aastal lausus Trump intervjuus jällegi Putini kohta mesiselt, et Putin on tõeline liider ja kuigi Venemaa süsteemis on palju vigu, siis Putinit saab Trump austada.

Möödunud aasta septembris nentis Putin, et Trumpiga suheldes sinatakse teineteist.

Täna lõppenud NATO tippkohtumisel sõnas Trump taas, et riigipead on omavahel juba paaril korral kohtunud ning saavad hästi läbi. "Päeva lõpuks on ta siiski konkurent, ta esindab Venemaad," sõnas Trump.