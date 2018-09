VIDEO | Putin pakkus Kaug-Ida töölistega palgast rääkides kõvasti üle

Vestluse käigus töölistega panid ettevõtte kaadrite osakonna töötajad ja president tõsiselt mööda ettevõtte keskmise palga hindamisel, vahendab BBC venekeelne teenistus.

Putin pakkus, et töölised saavad keskmiselt 90 000 rubla (1100 eurot) kuus. Üks naine vastas, et tegelikult saadakse 30 000-40 000 rubla (umbes 370-490 eurot). Selle peale teatasid kaadrite osakonna töötajad, et keskmine palk on 70 000 rubla (860 eurot).

Video kohtumisest pandi üles Kremli veebilehele. Vene meedia pööras tähelepanu sellele, et presidendi ja tööliste vestluse üleskirjutus kustutati veebilehelt, kuid pandi pärast jälle tagasi.

„Kuidas teil elatakse?” alustas Putin vestlust töölistega.

„Väga hästi,” vastas naine, kes nimetas ennast ülemuseks.

Küsimusele, kuidas töö on, vastas naine samamoodi ja kiitis ettevõtet. „Palgad peaksid viisakad olema,” pakkus Putin.

„Jah, viisakas palk,” järgnes vastus.

Edasi läks vestlus nii:

Putin: „Aga keskmine ettevõttes on umbes milline?”

Ülemus: „Keskmine ettevõttes? Kes ütleb keskmise kohta, seltsimehed?”

Putin: „Umbes 90?”

Töölised: „Ei, mis te nüüd. 30-40 tuhat.”

Töölised: „See on keskmine.”

Putin: „30-40, see on nagu krais.”

Töölised: „Ei tea.”

Putin: „Mina tean: krais on keskmine 40.”

Töölised: „Meil on kõrgem, ei solvata.”

Ülemus: „Keskmine, kaadrite osakond räägib, on 70 000.”

Putin: „Kaadrite osakond teab.”

Ülemus: „Jah, jah, me usaldame teda.”

Putin: „Hea küll.”

Rosstati andmetel oli keskmine palk Primorje krais selle aasta juunis 44 395 rubla (546 eurot).