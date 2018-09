VIDEO | Putin noomis ministreid ettevalmistamata nõupidamisele tulemise eest

Ditrihh esines istungil 12-minutilise ettekandega. Pärast seda nõudis Putin, et kõik esineksid lühemalt. „Nii istume me hommikuni,” torises Putin

Putin leidis Ditrihhi esinemises ka ebatäpsuse lennureisijate arvus, kes on veetud Kaug-Itta madalama tariifiga. Minister ütles, et neid oli miljon, aga Putin teatas, et tal on teised andmed: 2017. aastal oli reisijaid 530 000 ja 2018. aasta prognoos on 900 000.

„Ma olen kindel, et teil on kõige täpsemad andmed,” vastas närviliselt pabereid sirvima hakanud Ditrihh.

„On vaja, et me mõistaksime täpselt, milliseid tulemusi me praktilises töös saavutame,” rõhutas Putin.

«Вы сказали, что в 2017 году перевезен миллион пассажиров, а у меня другие данные»: Путин поймал министра транспорта на неверных цифрах pic.twitter.com/7naH8glrMv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 10, 2018

Asepeaminister ja presidendi täievoliline esindaja Kaug-Idas Juri Trutnev kaebas, et eelarvest ei ole eraldatud raha piiripunktide jaoks sildadele Hiina piiril. Rahandusminister Anton Siluanov vastas, et raha on eelarves olemas, aga Trutnev märkis, et seda ei anta välja enne 2021. aastat.

„Loomulikult tuleb midagi teha, sellele tähelepanu pöörata. Kui sild valmis saab, aga piiripunkti ei ole, seisab sild tühjana, seda ei kasutata. See on lihtsalt naljakas! <...> Meid tehakse internetis naerualusteks, misasja, kas me külmutasime raha?” lausus Putin.