VIDEO | Putin näitas režissöör Oliver Stone´ile videot USA õhulöökidest ja ütles, et see on Vene õhujõudude tegevus Süürias

Tänavu valminud filmis näitab Putin režissöörile mobiiltelefoni ekraanilt videot, mis tema sõnul näitab Vene õhujõudude tegevust Süürias ja põgenevaid ISIS-e võitlejaid. Tegelikult aga on videopilt valminud 2013. aastal Afganistanis ja see näitab USA lahingukopterite tegevust Talibani vastu.

Footage of "Russian helicopter bombing ISIS" shown to Oliver Stone by Putin appears to be taken from 2013 US Afghan video.H/t @meduzaproject pic.twitter.com/qmWD1W6Tnw