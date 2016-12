VIDEO: Putin: mitte keegi ei uskunud Trumpi võitu peale meie teiega

„Traditsiooniliselt on teema number üks meie Venemaa-sisene elu, meie majandus, sotsiaalsfäär,“ selgitas presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov telejaamale Mir, vahendab Rossiiskaja Gazeta. „Tingimused on ühelt poolt keerulised ja kriisile omased, aga teiselt poolt hakkasid sel aastal ilmnema esimesed märgid stabiliseerumisest. Meie riigi sotsiaalsed kohustused ja sotsiaalne iseloom ei kuulu meie presidendi jaoks arutluse alla. Ja see tagatakse esmajärjekorras. Ma arvan, et pearõhk pannakse sellele.“

„Süüria kontekstis huvitab paljusid meie relvajõudude arenguprotsess,“ märkis Peskov. „Relvajõududel tuleb esimest korda üle pika aja osaleda sellistes suurtes piiriülestes operatsioonides… See on hiiglaslik masin, mis demonstreerib säravat ja ladusat tööd.“

Peskovi sõnul õnnestub Putinil enne pressikonverentsi välja magada harva, sest ta valmistub väga hoolikalt.

Ürituse ettevalmistamises osalevad kõik ministeeriumid ja ametkonnad.

Algselt pidi pressikonverents toimuma neljapäeval, kuid Putin otsustas selle päeva võrra edasi lükata, et osaleda isiklikult Türgis mõrvatud Venemaa suursaadiku Andrei Karlovi ärasaatmisel.

Ajakirjanikke osales sel aastal pressikonverentsil rekordarv – 1437 inimest nii Vene- kui välismaalt.

Pressikonverents toimus traditsiooniliselt Moskva rahvusvahelise kaubanduse keskuses.

Vladimir Putini pressikonverents

Putin: kõik, head uut aastat ja aitäh kannatlikkuse eest.

Küsitakse vigade kohta Putini elus. Putin vastab, et püüab kõigist sellistest olukordadest järeldused teha ja neid mitte korraldada.

Putin on Trumpiga nõus, et nende kohtumise peamine küsimus peab olema Venemaa ja USA suhete parandamine.

Putinil oli raskusi sellele küsimusele vastamisega.

NBC News küsib, millal kavatseb Putin kohtuda Trumpiga.

Putin ei välistanud Venemaa ja Gruusia vahelise viisavabaduse taastamist. Selle tingimuseks on koostöö võitluses terrorismiga.

Gruusia ajakirjanik tundis huvi Putini arvamuse kohta Gruusia ja EL-i ning Gruusia ja Venemaa vahelise viisavabaduse kohta.

Putin: armastus läheb kiiresti vihkamiseks üle, kui me teiega liiga kaua istume. Meil teiega on aeg lõpetada.

Putin: alkoholiseerumisest. See on tõepoolest probleem. Siin on vajalik kompleks meetmeid, need viiakse ellu. Need ei saa olla keelava iseloomuga meetmed, kuigi mõningad küsimused peaksid olema ka selles sfääris.

Putin: küsimusi, mis on seotud aktsiiside tõstmisega, pean ma õigeteks, aga hilinenuteks. Seda oleks pidanud tegema varem.

Putin: see, mis toimub Irkutskis, on kohutav tragöödia. Pole lihtsalt sõnu. Kohutav korralagedus, et organid, mis peaksid selle üle järelevalvet teostama, seda ära ei hoidnud.

Järgmine küsimus puudutab massilist metanoolimürgitust Irkutskis. Ajakirjaniku sõnul ei ole ohvrite hulgas ainult sotsiaalne põhjakiht.

Putin: press näpistab nii ametnikke kui ka suurärimehi, see on hea.

Kohtus RBK-lt hiljuti välja mõistetud 300 000 rubla suurust summat nimetas Putin tühiseks.

Putin: Setšin nagu ka teised, kes pöörduvad kohtusse, mida nad peaksid tegema oma au ja väärikuse kaitseks? Nad lähevad kohtusse.

RBK tuletab Putinile meelde ajakirjanik Aleksandr Sokolovi olukorda ning juhib tähelepanu Rosnefti juhi Igor Setšini kohtuhagidele erinevate väljaannete vastu.

Hiina kesktelevisiooni küsimusele vastas Putin, et Venemaa ja Hiina suhted on enamat kui strateegiline partnerlus.

Putin: tagasihoidlikum peab olema, teil on õigus. Ma loodan, et nad kuulevad. Mis puudutab preemiaid ja sissetulekuid. Kui see isegi on seaduse raames lubatud, tuleb mõista, millisel maal me elame ega inimesi ärritada.

Putin: me oleme viimasel ajal langetanud väga palju otsuseid, mis on seotud meie seadusandluse humaansemaks muutmisega.

Väljaande Znak.com ajakirjanik Jekaterina Vinokurova väidab, et eliit esitab Putinile väljakutse.

Putin: meie konkurendid kasutavad ökoloogilisi organisatsioone mõnikord selleks, et Venemaa infrastruktuuri kasvavat segmenti maha suruda jne.

Ajakirjanik juhib tähelepanu sellele, et on inimesi, kes tegelevad keskkonnakaitse taha varjudes tööstusšantaažiga.

Putin lubab anda vastuse küsimusele, kas ta osaleb 2018. aasta presidendivalimistel, kui aeg küps on.

Putin: provokaator.

Kommersant küsib Putinilt, miks just tema peaks 2018. aastal Venemaa presidendiks saama.

Putin: terrorismivastase võitluse ülesanne peab olema Venemaa ja Euroopa ühendamine.

Putin: viisavaba režiim EL-i ja Ukraina vahel seab Ukraina migrandid täiesti ebasündsasse olukorda.

Putin avaldas kaastunnet seoses hiljutise terrorirünnakuga Berliinis.

Putin: me ei loe ennast süüdlasteks selles, mis toimus.

Putin: meie ei olnud Vene-Euroopa suhete halvenemise algatajad. Meie ei kehtestanud mingeid sanktsioone.

Putin: Venemaa on valmis vastusanktsioonid kaotama, kui Euroopa partnerid kaotavad sanktsioonid Venemaa vastu.

Putin: Venemaa ainult vastas lääne partnerite piirangutele.

"Ist das alles?" küsib Putin, kui ajakirjanik on lõpetanud.

Saksakeelse RT esindaja küsib suhete kohta USA ja EL-iga ning Jossif Stalini kohta.

Putin: kas me usaldame kohalikku kaadrit või mitte? Loomulikult usaldame. Absoluutses enamuses juhivad regioone neist endist pärit inimesed, aga on juhtumeid, kui eliiti tuleb uuendada. Ja seda muide nõuavad regioonide kodanikud.

Putin: eesmärk on: Venemaa heaks.

Komsomolskaja Pravda küsib presidendi kaadripoliitika kohta regioonide juhtide valimisel.

Putin kutsub üles mitte toituma foobiatest.

Putin: riik toetab patriotismi kui ühendavat faktorit.

Putin: huligaanid on huligaanid. Tuleb eraldada terve mõistus igasugusest vahust, mis sellel lainel tekib.

Lenta.ru küsib, kas huligaane tuleks jagada patriootlikeks ja mittepatriootlikeks.

Putin: kurdi rahval on oma, väga keeruline saatus. Ma võin konstateerida, et kurdi lahinguüksused peavad end ülal väga mehiselt võitluses rahvusvahelise terrorismiga. Kurdi rahva seaduslikud õigused tagatakse, aga kuidas, see sõltub Iraagist ja kurdi rahvast endast. Venemaa ei kavatse Iraagi-sisestesse protsessidesse sekkuda.

Kurdi ajakirjanik küsib, kuidas suhtub Putin Iraagi kurdide iseseisvusesse.

Putin: me lahendame Kaliningradi jätkusuutliku ja sõltumatu energiaga varustamise probleemi.

Putin: Kaliningradi jaoks tekitab energeetilisi probleeme Euroopa tegevus. EL on vastu võtnud otsuse, et Balti riigid peavad minema tema energiaringlusse ja see tekitab täiendavaid probleeme.

Kaliningradist küsitakse, milline on järgmine suur projekt pärast Krimmi silda ja kas see tuleb Kaliningradis.

Putin: jah, on probleeme, me räägime sellest ammu, aga probleem on USA arhailises valimissüsteemis. Aga nemad on selle tagasi tõrjunud, nad peaksid kaheastmelisest süsteemist loobuma, aga see on nende isiklik asi.

Telekanal RT küsib demokraatia kohta USA-s ja USA presidendivalimiste kohta.

Putin: eurooplased ise peaksid kindlaks määrama, milline on EL-i tsentraliseerituse määr, kuid Venemaa tahab, et Euroopa räägiks ühel häälel.

Putin: see, kuidas Euroopa ehitab üles suhteid enda sees, ei ole meie asi.

Putin: spekulatsioonid Poola presidendilennuki allakukkumise ümber Smolenski lähedal tuleks lõpetada.

Putin: uurimiskomitee ei ole Poola lennuki allakukkumise uurimist lõpetanud, selle osi ei saa üle anda, neid on uurijatele vaja.

Poola ajakirjanik küsib Poola presidendi Lech Kaczyński lennuki Venemaal allakukkumise uurimise kohta ning selle kohta, kas Venemaa kasutab Euroopa-siseseid erimeelsusi ära.

Putin: Venemaal võiks olla enda reitinguagentuur.

Putin: nafta hinna tõus 10 dollarit tähendab täiendavalt 1,75 triljonit rubla eelarvesse 750 miljardit rubla Venemaa naftafirmadele.

Putin: naftatootmise sujuv vähendamine kokkulepete järgi OPEC-iga ei mõjuta Venemaa majandust.

Putin: 2017. aasta teisel poolel kaob turult üleliigne nafta ning hind stabiliseerub praegusel tasemel.

Putin: Venemaa majandus on energiakandjate praeguste hindadega kohanenud.

Putin: majandustulemused on osutunud paremaks, kui ennustati, kuigi nafta hind oli madalam, kui oodati.

Putinilt küsitakse, milline on nafta optimaalne hind.

Putin on valmis arendama Süüria reguleerimise "nõutud formaati" koos Iraani ja Türgiga ning avatud ka teiste riikide osalemisele. Järgmine samm peab olema relvarahu kogu Süüria territooriumil.

Putin: Aleppo evakueerimine oli tänapäeva maailma suurim humanitaaraktsioon.

Putin: Aleppo vabastamise lõppetapp kulges ilma lahingutegevuseta, jutt käis 100 000 inimese linnast väljaviimisest.

Putin: Aleppo vabastamises oli tohutu roll Türgi ja Iraani presidentidel. Ma ei tea, kas kõlab tagasihoidlikult, aga ilma meieta oleks see ka võimatu olnud.

Putin: Vene saadiku tapmine Ankaras ei sega Vene-Türgi suhete arengut.

Putin: meie saadiku tapmine oli minu arvates rünnak Venemaa ja Vene-Türgi suhete vastu. Suhtusin skeptiliselt avaldustesse, et meie lennukit ei oleks saanud alla tulistada ilma kõrgema juhtkonna otsuseta. Nüüd ma enam ei usu seda, on fakte, mis näitavad selliste elementide sisseimbumist, kes tahtsid Vene-Türgi suhted rikkuda.

Türgi ajakirjanik küsib olukorra kohta Süürias ja Vene-Türgi suhete kohta.

Putin toetab Ukraina-EL-i viisavabadust ja nimetab seda sammuks õiges suunas. Putini hinnangul tuleb aga sel juhul lubada ukrainlastel Euroopas ka töötada.

Putin: Normandia formaat on vähese efektiivsusega, aga teist mehhanismi ei ole ja tööd selles liinis tuleb jätkata.

Putin on valmis mõtlema kinni peetud ukrainlaste amnesteerimisele.

Putin: Kiiev peaks mõtlema sellele, et Ukraina armeed ei peetaks okupandiks omal maal Donbassis.

Putin: me teeme kõik, et mõlemal poolel kinnipeetavad isikud vabastataks.

Putin annab sõna ka Ukraina ajakirjanikule.

TASS küsib, kus on väljapääs Ukraina kriisi tupikust, kuidas suhtub Putin nn Normandia formaati ja Ukraina-EL-i viisavabadusse.

Putin: ökoloogia oli ja jääb riigi juhtkonna töö tähtsaks osaks.

Putin: mind panevad väga muretsema saastamine ja reostamine.

Putin tunnustab Prantsusmaa kolossaalset tööd Pariisi kliimakokkuleppeni jõudmisel.

Putin juhtis tähelepanu sellele, et häkkerite tegevuse tulemusena avaldati tõene informatsioon USA avaliku arvamuse mõjutamise kohta.

Putin: ma juba rääkisin, et kaotav pool otsib süüdlasi kõrvalt. Parem otsigu neid probleeme enda juurest.

Putin: Venemaa ei lähe kunagi võidurelvastumisse kistuna ressursse raiskama, mis ei ole talle taskukohased.

Putin: Venemaa on sunnitud USA väljakutsetele tuumarelvastuse valdkonnas vastama, kuid teeb seda lepingute raames mitte midagi rikkudes.

Putin: uue tuumarelvastuse võidujooksu eeldused loodi pärast USA lahkumist raketikaitsekokkuleppest.

BBC küsib USA süüdistuste kohta, et Venemaa seisab USA valimiste häkkimise taga ning teadete kohta, et USA president Barack Obama kasutas nn Punast Telefoni Putini hoiatamiseks.

Putin: dopinguvastaste organisatsioonide tegevus peab olema läbipaistev.

Putin: ma ei arva, et mul oleks õigust anda hinnangut WADA tegevusele.

Putin: Venemaal pole kunagi loodud ega tule mingit riiklikku spordis dopingu toetamise süsteemi, aga dopinguprobleem on olemas.

Sovetski Sport küsib Venemaa spordi saatuse, dopinguvastase võitluse ja dopinguskandaali kohta.

Putin: tuleb osata väärikalt kaotada.

Putin: Ameerika rahva märkimisväärse osa ettekujutus maailmast langeb kokku Venemaa traditsiooniliste väärtustega.

Putin: mitte keegi ei uskunud Trumpi võitu peale meie teiega.

Putin: USA ametis olev administratsioon püüab seletada kõiki oma ebaõnnestumisi väliste faktoritega.

Putin: seda, et märkimisväärne osa Ameerika valijatest toetab Venemaa presidenti, ei pane ma oma isiklikule arvele.

Putin: me teame, et USA demokraatlik partei ei kaotanud mitte ainult presidendivalimisi, vaid ka senati- ja kongressivalimised, kus vabariiklastel on enamus. Kas selles oleme ka meie süüdi? Kõik see räägib sellest, et ametis oleval administratsioonil on süsteemsed probleemid.

Rossija 24 küsib, milliseks kujuneb uus globaalne maailm, viidates Brexitile ja Trumpile, ning kuidas tunneb Putin end maailma mõjukaima inimesena.

Putin: Kertši sild saab eriti kasulikuks, kui normaliseeritakse suhted Ukrainaga.

Putin: mina olen mõelnud selle ehitamisest, aga teie olete mõelnud, kuidas seda nimetada.

Krimmi ajakirjanik küsib, kuidas nimetaks Putin Kertši silda.

Putin: Venemaa tegutseb ranges vastavuses kõigi rahvusvaheliste kokkulepetega tuumajõudude kohta.

Putin ei sea samas kahtluse alla Ameerika tuumajõudude võimsust.

Putin: ma pean ütlema ja me ei varja seda, et me oleme ära teinud väga suure töö meie raketi- ja tuumapotentsiaali moderniseerimisel.

Putin: me oleme tugevamad igast potentsiaalsest agressorist.

Trumpi avalduses USA tuumajõudude tugevdamise kohta ei näe Putin midagi uut.

Wall Street Journal küsib veel tuumarelvade kohta ning USA presidendiks valitud Donald Trumpi avalduste kohta samal teemal.

Putin: valimiste nihutamine on võimalik, aga mittevajalik.

Putin: millises riigis?

Wall Street Journali ajakirjanik küsib võimalike ennetähtaegsete presidendivalimiste kohta.

Putin: Rosnefti erastamise raha on eelarvesse juba täies mahus sisse kirjutatud.

Putin: peamine kokkuhoiuartikkel eelarves on riigikaitse. See ei vähenda aga riigi kaitsevõimet.

Putini sõnul on täielikult olemas raha sotsiaalsete kohustuste, sealhulgas maiukaaside täitmiseks.

Putin: mis puudutab eelarvet, siis me lähtume väga konservatiivsetest eeldustest [nafta hinnast] alates 40 dollarist barrelilt.

Putin: teie küsimusele võib vastata hommikuni.

Järgmine küsimus puudutab "maiukaaside" täitmist ja Rosnefti erastamist.

Putin avaldab kahetsust, et seni ei õnnestu veel uurida Mihhail Manevitši mõrva.

Putin: ma pole Aleksei Uljukajeviga rääkinud. Ma arvan, et need materjalid, mille esitasid operatiivteenistused, olid piisavad, et vabastada ta ametist seoses usalduse kaotusega.

Putin: jälgin Nemtsovi mõrva uurimist tähelepanelikult ja toetan kõike, mida teevad uurijad kõigi asjaolude väljaselgitamiseks.

Ehho Moskvõ küsib korruptsioonivastase võitluse, sealhulgas endise majandusarengu ministri Uljukajevi kohta. Kas Putinile ei tundu, et need korruptsiooniasjad muutuvad imitatsiooniks? Et võitlus korruptsiooniga on võitlus koha eest Putini lauas? Kas Putin jälgib Boriss Nemtsovi mõrva uurimist?

Putin: me lähtume sellest, et peame liituma ülemaailmse trendiga üleminekul uuele tehnoloogilisele revolutsioonile. Meil on selle jaoks kõik võimalused.

Putini sõnul oli IT-tehnoloogia eksport alles hiljuti null, aga nüüd juba 7 miljardit dollarit. Paljudes suundades on Venemaa liider.

Putin: jah, seni panustame me kõrgtehnoloogilisse sfääri vähem kui näiteks OECD riigid.

Argumentõ i Faktõ küsib uute tehnoloogiate, majanduskasvu ja infotehnoloogia kohta.

Putin tuletab meelde, et sel aastal oli rekordsaak ja tänab kõiki maainimesi selle tulemuse eest.

Putin: valitsus kavatseb järgmisel aastal jätkata teatud tegevusalade subsideerimist.

Putin: kriisivastased meetmed ei saa olla alalised. Need ongi selleks kriisivastased, et aidata teatud tegevusalasid.

Putinile esitati küsimus subsiidiumide kohta põllumajanduses.

Putin: üldiselt liigume me plaani raames, mis ühiskonnale esitati. See realiseerub ja realiseerub plussmärgiga.

Samas juhtis Putin tähelepanu majanduse reaalse sektori reaalse töötasu väikesele kasvule.

Putin: tuleb tagada edasine majanduse ja tööstustoodangu kasv. Meil on langenud elanikkonna reaalsed sissetulekud. See viib tarbijanõudluse langemiseni ja mõjutab investeeringuid.

Putin: eelarvedefitsiit on vastuvõetav.

Putin: väliskaubanduses säilib positiivne tasakaal.

Putin rõhutab, et sel aasta tulemuste järgi tuleb Venemaal rekordiliselt madal inflatsiooninäitaja: alla 6%.

Putin: põllumajandus näitab sel aastal head dünaamikat.

Putin: peamine näitaja on SKT. 2016. aastal tuleb väike langus. SKT tõus toimub mõnede majanduse reaalse sektori valdkondade arvel, näiteks masinaehituse, aga ka kerge töötleva tööstuse ja põllumajanduse arvel.

Raadiojaam Majak küsib Venemaa majandusliku olukorra kohta.

Putin teeb ettepaneku kohe küsimuste juurde minna.

Putin tervitab ajakirjanikke.

