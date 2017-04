VIDEO: President Trump: keemiarelvade kasutamise ärahoidmine on USA julgeolekuhuvi

USA president Donald Trump pöördus pärast Süüria lennuvälja ründamist kõnega rahva poole.

„Minu kaasmaalased: teisipäeval vallandas Süüria diktaator Bashar al-Assad kohutava keemiarelvarünnaku süütute tsiviilisikute vastu.

Kasutades surmavat närvigaasi lämmatas Assad abitute meeste, naiste ja laste elud. See oli aeglane ja jõhker surm nii paljude jaoks.

Selles väga barbaarses rünnakus tapeti isegi kaunid imikud. Ükski jumala laps ei peaks kunagi sellist õudust kannatama.

Täna õhtul andsin ma korralduse sihitud sõjaliseks löögiks lennuvälja pihta Süürias, kust keemiarünnak vallandati. Surmavate keemiarelvade leviku ja kasutamise ärahoidmine ja heidutus on Ühendriikide rahvuslik julgeolekuhuvi.

Ei saa olla mingit vaidlust selle üle, kas Süüria kasutas keelatud keemiarelvi, rikkus oma kohustusi keemiarelvade konventsiooni järgi ning ignoreeris ÜRO julgeolekunõukogu üleskutset.

Aastate jooksul tehtud varasemad katsed muuta Assadi käitumist on kõik ebaõnnestunud ja ebaõnnestunud väga dramaatiliselt. Selle tagajärjel pagulaskriis süveneb jätkuvalt ja regioon destabiliseerub jätkuvalt, ohustades Ühendriike ja tema liitlasi.

Täna õhtul kutsun ma kõiki tsiviliseeritud riike meiega ühinema, et püüda lõpetada tapatalgud ja verevalamine Süürias ning samuti teha lõpp igat liiki ja tüüpi terrorismile.

Me palume jumala tarkust, kui seisame silmitsi väljakutsega meie väga ärevale maailmale. Me palvetame haavatute elude ja lahkunute hingede eest. Ja me loodame, et nii kaua, kuni Ameerika seisab õigluse eest, jäävad rahu ja harmoonia lõpuks peale.

Head ööd. Ja jumal õnnistagu Ameerikat ja kogu maailma. Aitäh.“