VIDEO: Prantsusmaa presidendivalimiste kampaania: Le Pen lubas Schengeni alast lahkumist

Prantsusmaa neli presidendikandidaati püüdsid esmaspäeval kampaaniaüritustega suurendada oma toetust ja meelitada oma leeri otsust mitte teinud valijaid.

Arvamusküsitluste järgi peaksid 23. aprillil toimuvast valimiste esimesest voorust edasi pääsema parempopulistliku Rahvusrinde juht Marine Le Pen ja tsentrist Emmanuel Macron, kuid konservatiiv François Fillon ja vasakäärmuslane Jean-Luc Mélenchon on neile jõudsalt järele võtnud, vahendab Deutsche Welle.

Hiljutise OpinionWay küsitluse järgi toetab Macroni ja Le Peni mõlemat 22 protsenti valijatest, Filloni 21 protsenti ja Mélenchoni 18 protsenti.

Macron rääkis enesekindlast Prantsusmaast ning kaitses oma Euroopa Liitu pooldavat seisukohta. Tema seni suurim kampaaniaüritus meelitas Pariisi Bercy areenile kohale 20 000 inimest.

„11 kandidaadist kümme tahab viia meid tagasi mineviku fantaasianägemusse,“ ütles Macron. „Mina olen nii tugeva Prantsusmaa kui ka ambitsioonika Euroopa poolt.“

Le Pen lubas aga peatada kogu sisserände ja kaitsta valijaid „metsiku globaliseerumise“ eest.

„Ma kaitsen teid. Minu esimene meede presidendina saab olema Prantsusmaa piiride taastamine,“ ütles Le Pen umbes 5000 inimesele. „Pühapäeval on valik lihtne. See on valik taas tõusva Prantsusmaa ja uppuva Prantsusmaa vahel. Massiline sisseränne ei ole Prantsusmaa jaoks valik, see on Prantsusmaa jaoks tragöödia.“

Rahvas karjus maha Euroopa Liidu ja Schengeni viisaruumi ning Le Pen lubas, et Prantsusmaa astub Schengeni alast välja.

„Prantslastel on mõnikord vähem õigusi kui välismaalastel, isegi illegaalidel,“ väitis Le Pen.

Enne Le Peni üritust puhkesid Zenithi kontserdihalli juures Pariisi kirdeosas kokkupõrked umbes 60-80 Rahvusrinde-vastase protestija ja politsei vahel. Politsei kasutas pisargaasi.

Le Peni kõne ajal hüppas lavale noor naine, kelle turvamehed minema viisid. Hiljem katkestas ürituse hüüetega paljastatud rindadega naine.

Mélenchon sõitis esmaspäeval pargasega Pariisi idaossa.

„Résistance! Résistance!“ („Vastupanu! Vastupanu!“) hüüdsid tema poolehoidjad.

Sajad inimesed kogunesid Saint Martini kanali kallastele, et näidata oma toetust Mélenchonile, kes lubas hakata võitlema oligarhia ja ultraliberaalse Euroopa Liidu vastu.

„Hoidke mässutuld endas põlemas!“ ütles Mélenchon oma toetajatele.

Fillon kõneles esmaspäeval oma toetajatele Lõuna-Prantsusmaal Nice’is.

Fillon on pärast naisele fiktiivse töö eest riigipalga maksmise skandaali mõnevõrra toibunud.