VIDEO: Prantsusmaa presidendikandidaadile François Fillonile visati jahu näkku

Prantsusmaa konservatiivide presidendikandidaadile François Fillonile visati neljapäeval kampaaniaüritusel kotitäis jahu näkku.

63-aastase Filloni vastu on meelt avaldatud selle tõttu, et talle on esitatud süüdistus fiktiivse parlamenditöö andmises oma naisele, mille eest talle maksti sadu tuhandeid eurosid, vahendab The Local.

Endine peaminister oli Strasbourg’i kampaaniaüritusel lava poole liikumas, kui kiilas mees jahukoti talle näkku tühjendas.

Ihukaitsjad surusid mehe vastu maad.

Fillon ütles hiljem, et tema heidutamiseks tehakse kõik, kuid see, mis ei tapa, teeb tugevamaks.