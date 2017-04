VIDEO: Prantsusmaa presidendikandidaadid kuulsid Pariisi tulistamisest televäitluse käigus

Prantsusmaa presidendikandidaadid osalesid parajasti televäitluses, kui saabus uudis tulistamisest Pariisis Champs-Élysées'l. Loomulikult kasutati seda ära oma sõnumi edastamiseks.

Parempopulistliku Rahvusrinde kandidaat Marine Le Pen ütles, et kodanike julgeoleku tagamises on läbi kukutud, vahendab CNN.

„Mitte kõike ei ole tehtud meie kodanike kaitsmiseks. Mida me vajame, on ressursid, et tagada, et me suudame islamiterrorismiga võidelda. Ma ei taha, et meie noored harjuksid selle ohuga elama. Naiivsus on möödas,“ ütles Le Pen.

Kandidaatidel on jäänud veel vaid üks päev, enne kui kampaania tuleb enne pühapäeval toimuvat valimiste esimest vooru lõpetada.

Kolm kandidaati – Le Pen, konservatiivide esindaja François Fillon ja sõltumatu tsentrist Emmanuel Macron – teatasid, et peatavad oma kampaania Champs-Élysées' sündmuste tõttu.

Fillon ütles, et tahab näidata oma solidaarsust politseinikega, kes näisid olevat rünnaku esmased sihtmärgid. Üks politseinik sai rünnakus surma ja kaks haavata.

Ka Macron teatas, et jätab ära valimisüritused Rouenis ja Arrasis, et vabastada julgeolekujõud, kes peavad mobiliseeruma kodanike ohutuse tagamiseks.