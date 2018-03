VIDEO | Pornostaar Stormy Danielsi sõnul ähvardati teda, et suhte kohta Trumpiga vaikiks

Pornostaar Stormy Daniels, kodanikunimega Stephanie Clifford ütles telekanali CBS saatele „60 Minutes”, et sõlmis 130 000-dollarise vaikimiskokkuleppe suhte kohta Donald Trumpiga 2016. aasta presidendivalimiste lõpusirgel, sest oli mures enda ja oma väikese tütre ohutuse pärast.

See mure põhines Danielsi sõnul 2011. aastal saadud ähvardusel mehelt, kes pöördus tema poole Las Vegases. Daniels ütles, et teda ähvardati pärast seda, kui ta müüs oma loo Trumpi kohta 15 000 dollari eest Bauer Publishingile, mis avaldas intervjuu lõpuks omale kuuluvas ajakirjas InTouch sel aastal. Bauer Publishing oli alguses otsustanud lugu mitte avaldada, sest Trumpi isiklik advokaat Michael Cohen ähvardas kohtuga, vahendab New York Times.

„Ma olin parklas minemas koos oma lapseeas tütrega treeningule,” rääkis Daniels „60 Minutes’i” korrespondendile ja CNN-i saatejuhile Anderson Cooperile. „Ja üks mees kõndis minu juurde ja ütles mulle: „Jäta Trump rahule. Unusta see lugu.” Ja ta vaatas ringi ja vaatas mu tütart ja ütles: „See on ilus väike tüdruk, oleks häbiasi, kui tema emaga midagi juhtuks.”

Daniels rääkis, et ei läinud pärast seda ähvardust politseisse, aga kui aastaid hiljem tuli tema juurde üks advokaat Coheni vahendatud pakkumisega presidendivalimiste kampaania viimastel päevadel, võttis ta selle vastu, sest oli mures oma perekonna ja nende ohutuse pärast.

Danielsi intervjuu „60 Minutes’ile” oli selle saate üks oodatumaid lugusid viimasel ajal ning USA-s üleriiklik sündmus.

Danielsi esinemine selles saates näitas, et jõupingutused tema loo kinnimätsimiseks on suurejooneliselt ebaõnnestunud.

Varsti pärast saadet saatis Coheni advokaat Brent Blakely kirja Danielsi advokaadile Michael Avenattile, milles süüdistati Avenattit ja Danielsi Coheni laimamises seoses ähvardusega, millest Daniels räägib ja avaliku vabanduse nõudmisega.

„Hr Cohenil ei olnud absoluutselt midagi tegemist ühegi sellise isiku või intsidendiga ja ta isegi ei usu, et mingi selline isik olemas on või et selline intsident on kunagi aset leidnud,” kirjutas Blakely. „Teie ja teie kliendi valeväited hr Coheni kohta süüdistavad teda kriminaalses käitumises ja kujutavad endast muu hulgas laimu per se ning tahtlikku emotsionaalsete kannatuste tekitamist,” öeldakse kirjas.

Küsimusele, miks astub Daniels õiguslikult riskantsele teele ja annab üleriiklikus telekanalis intervjuu, vastas ta, et talle oleks väga hästi sobinud vaikimine, kuid talle ei sobi, et temast valetaja tehakse.

Daniels ähvardas esimest korda suu lahti teha veebruaris pärast seda, kui Cohen rikkus tema sõnul oma osa 2016. aasta salajasest kokkuleppest, rääkides New York Timesile, et maksis Danielsile 130 000 dollarit oma taskust. Cohen eitas, et Trumpil oli Danielsiga mingi afäär.