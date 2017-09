VIDEO | Põhja-Korea välisminister: Trumpi jutt on nagu koera klähvimine, mul on tema alluvatest kahju

ÜRO peaassamblee istungjärgul osalev Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho kommenteeris eile lühidalt USA presidendi Donald Trumpi ähvardust Põhja-Korea vajadusel hävitada.

„Meil öeldakse, et las koerad hauguvad, karavan läheb edasi,“ ütles Ri ajakirjanikele New Yorgis. „Kui [Trump] arvas, et ta suudab meid koera klähvimisega hirmutada, siis ta unistas asjatult.“

Üks ajakirjanikest küsis, mida arvata Trumpi poolt Põhja-Korea liidrile Kim Jong-unile pandud hüüdnimest Rakettmees. „Mul on tema assistentidest kahju,“ vastas välisminister USA presidendile viidates.

Homme peab Ri ÜRO peaassamblee ees omakorda kõne, milles tutvustab Põhja-Korea seisukohti.