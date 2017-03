VIDEO: Peruus süttis maandumisrajalt välja sõitnud reisilennuk, kõik reisijad pääsesid

Peruvian Airlines teatas, et lennuk sõitis pärast maandumist kohaliku aja järgi kell 16.30 maandumisrajalt välja, vahendab ABC News.

Kõik 141 Boeingu pardal olnud reisijat evakueeriti ja keegi märkimisväärselt viga ei saanud.

Peruu transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi teatel süttis lennuk „sunnitud maandumise“ tagajärjel.

NEW: Video shows evacuation of Peruvian Airlines jet after it went off runway in Peru; no serious injuries reported. https://t.co/AdqymO07zs pic.twitter.com/wlb2tqICHw— ABC News (@ABC) March 29, 2017