VIDEO | Pärast tulevahetust Moskva kohtus: sa oled elus või mitte? Aga see on elus või surnud?

Vene uudisteagentuur RIA Novosti avaldas video hetkedest pärast tulistamist Moskva oblastikohtus, milles osalesid niinimetatud „GTA bande“ liikmed.

Videos on näha viit põrandal vereloikudes lamavat meest. Nende juures seisavad laigulistes vormides mehed, kes uurivad kehasid ja küsivad: „Sa oled elus või mitte? Aga see on elus või surnud?“

Tulevahetus Moskva oblastikohtu hoones leidis Venemaa uurimiskomitee teatel aset teisipäeval kella 14 ajal. Kaks konvoeerijat saatsid GTA bande kohtuasja viit süüalust, kui üks neist ründas valvurit ja hakkas teda kägistama. Kurjategijad said oma valdusse konvoeerijate teenistusrelvad. Konvoeerijad võeti pantvangi, aga ühel neist õnnestus siiski kutsuda appi rahvuskaart. Hoone kolmandal korrusel toimus tulevahetus kohtualuste ja rahvuskaartlaste vahel.

Venemaa siseministeeriumi teatel likvideerisid kolm vahialust põgenemiskatsel politseinikud ja veel kaks said haavata. Üks rahvuskaartlane sai haavata ja viidi haiglasse, kaks politseinikku said veel erinevaid traumasid.

GTA bandeks ristis Vene meedia kuritegeliku rühmituse, mis moodustus Moskva oblastis aastatel 2012-2014. Uurijate väitel kuulus sellesse vähemalt 15 Kesk-Aasia päritolu isikut. Prokuratuuri andmetel on bande liikmed pannud Moskva piirkonnas toime 15 röövkallaletungi, tappes 17 inimest ja tungides kallale veel kahele.

Moskva oblasti maanteedel ründas GTA bande autojuhte. Omavalmistatud „siilide“ abil lõhuti öösel auto rehvid. Kui juht oli peatuma sunnitud, ta tapeti ja viidi kaasa tema vara.