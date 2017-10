VIDEO | Paddockile relva müünud poe omanik: ta oli täiesti keskmine ameerika mees

Las Vegase massitulistamises kahtlustatava Stephen Paddocki hotellitoast ja majast leiti kokku 42 tulirelva. Paddock oli relvasid ja moona soetanud eri kanalitest. Relva müümist Paddockile kinnitas teiste hulgas ka Utahis asuva relvapoe Dixie GunWorx omanik.

Chris Michel tundis Paddocki näo uudistest ära. Ta oli talle korduvate külastuste järel selle aasta veebruaris müünud pumppüssi. Mehe sõnul läbis Paddock kõik vajalikud taustakontrollid ja müügiprotseduure järgiti kohaliku, osariigi ja föderaalseaduse alusel. Ometi pole alust arvata, et Paddock kasutas konkreetset relva 59 inimelu nõudnud tulistamises.

ABC Newsi konsultandina tegutsev USA sisejulgeolekuministeeriumi endine töötaja John Cohen, kes on varem töötanud politseinikuna, ütles, et tulistamise salvestused viitavad sellele, et tulistaja kasutas siiski automaatrelva.

Täisautomaatrelva ostmine ei ole USA-s seaduslik, kuid Coheni sõnul ei ole seadusliku poolautomaatrelva muutmine täisautomaatseks keeruline.