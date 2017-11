VIDEO | Paapua Uus-Guinea politsei sisenes endisse Austraalia varjupaigataotlejate laagrisse

Paapua Uus-Guinea politsei sisenes endisse Austraalia kinnipidamiskeskusse, et sundida sinna jäänud varjupaigataotlejaid lahkuma. Sajad mehed on keeldunud Manuse saare keskusest lahkumast pärast selle sulgemist 31. oktoobril, sest kardavad oma ohutuse pärast.

Täna teatasid mehed, et Paapua Uus-Guinea politsei andis neile lahkumise tund aega. Üks pagulane teadete kohaselt vahistati, vahendab BBC News.

Austraalia teatas, et tegemist on Paapua Uus-Guinea operatsiooniga.

Palju kriitikat esile kutsunud poliitika raames on Austraalia viinud merd mööda saabuvad varjupaigataotlejad laagritesse Manuse saarel ja Naurus. Austraalia sulges Manuse saare keskuse pärast seda, kui Paapua Uus-Guinea kohus otsustas, et see on põhiseadusevastane ja kutsus varjupaigataotlejaid minema teistesse transiidikeskustesse saarel.

Austraalia peaminister Malcolm Turnbull ütles, et tema riiki ei saa sundida mehi vastu võtma, ja kordas, et selline samm julgustaks inimsmugeldajaid.

„Nad peaksid kuuletuma seadusele ja Paapua Uus-Guinea seaduslikele võimudele,” ütles Turnbull.

Varjupaigataotlejad on keeldunud keskusest lahkumast, sest kardavad kohalike rünnakuid. Inimõiguslaste sõnul on varjupaigataotlejaid varem rünnatud.

Austraalia on korduvalt väitnud, et alternatiivne elupaik varjupaigataotlejatele on valmis. ÜRO põgenikeagentuur teatas aga teisipäeval, et majutuspaiga ehitus on pooleli, see pole asjakohaselt kindlustatud ning seal puuduvad elementaarsed teenused, näiteks meditsiiniabi.