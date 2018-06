VIDEO | Ootamatu lähenemine: vaata Valge Maja lühifilmi, mida Trump Kim Jong-unile kohtumisel näitas

Eile Singapuris toimunud tippkohtumisel käigus kasutas USA president Donald Trump Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni veenmiseks ka filmikunsti abi, näidates talle kõneluste tarbeks valmistatud videoklippi.

Põhja-Korea liider ja tema kaaskondlased kogunesidki iPadi ümber ja vaatasid neljaminutilise klipi ära. Lühifilmi näidati suurel ekraanil ka enne Trumpi kohtumisjärgset pressikonverentsi. Washington Posti teatel arvas osa ajakirjanikest esialgu, et video on toodetud Põhja-Koreas. Filmist on nii inglise- kui koreakeelne versioon.

"Kõik sõltub valikust, mis tehakse tänasel päeval, praegusel hetkel," öeldakse klipi lõpuks. "Maailm jälgib, kuulab, ootab, loodab. Kas see liider otsustab oma riiki arendada ja uue maailmaga liituda? Olla oma rahva kangelane? Kas ta võtab talle ulatatud rahukäe vastu, et nautida ennenägematut jõukust? Suurepärane elu või jätkuv isolatsioon? Kumma tee ta valib?"

"Video segab kokku Hollywoodi ja propagandafilmi võtted, mille taustal pulseerib orkestrimuusika," kirjeldab klippi Reuters. "Hämmastav," soovitab Business Insider. "Sensatsiooniline idiootsus," leiab New Yorker. "Mida kuradit ma just vaatasin?" küsib Daily Beasti kolumnist.